2020/01/16 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن نيّة بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وقال أردوغان، خلال المؤتمر التقييمي لعام 2019 "نعتزم إعادة فتح قنصليتنا في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2020، وكذلك إنشاء قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن حكومة بلاده اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة خمسة أعوام، لافتًا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنفتتح قنصليات جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: سنفتتح قنصليات جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).