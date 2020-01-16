تشاجرت مع زوجها فصعقت نجله حتى الموت.. القضاء يعاقب امرأة قتلت طفلًا في بغداد

2020/01/16 | 14:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مدانة بقتل نجل زوجها (الطفل) بصعقة ‏كهربائية نتيجة لخلافات عائلية.

أصدر القضاء حكمًا بالسجن المؤبد بحق امرأة قتلت نجل زوجها صعقًا بالكهرباء إثر خلاف عائلية

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن ‏‏"المدانة اعترفت في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها قامت ‏بصعق ابن زوجها تولد 2015 بواسطة سلك لكونه، قام بالتبول في فراشه"، مشيرًا إلى أن "المدانة ادعت أنها كانت تريد تخويفه ولم تكن تنوي قتله".

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قتل طفلة على يد زوجة أبيها بـ"سكب الماء المغلي"

وقال والد الضحية، وفق البيان، إن "سوء تفاهم بسبب خلافات عائلية وقع بينه وبين زوجته قبل أن يذهب إلى العمل في اليوم الذي وقعت فيه الجريمة"، متهمًا زوجته "بقتل نجله نتيجة لذلك، عن طريق صعقه بسلك كهربائي".

وأشار بيان القضاء، إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة ‏المتهمة وفق أحكام المادة 406/1/أ/ج من قانون العقوبات العراقي".‏

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أدانت في شباط/فبراير 2019 تكرار حوادث العنف الأسري ضد الأطفال، عقب عدة حوادث شهدت مقتل أطفال على يد زوجات الأب، فضلًا عن حادثة الطفلة رهف في بغداد والتي ماتت بعد أيام من وجودها في المستشفى إثر تعذيبها على يد زوجة والدها.

قالت الزوجة إنها كانت تقصد إخافة الطفل بعد تبوله في سريره ولم تكن تنوي قتله

وأعلنت الشرطة المجتمعية، العام الماضي، تصدر حالات تعنيف زوجات الأب للأطفال حوداث العنف الأسري، مشيرة إلى تسجيل 8 حالات عنف أسبوعيًا في بغداد ضد المرأة والطفل، فضلًا عن العديد من الحالات التي لم يبلغ عنها، كما حذرت من أن معدلات تعنيف الأطفال على يد زوجات الأب بدأت بالارتفاع خلال الآونة الأخيرة.

أشارت الشرطة أيضًا، إلى تصاعد حالات اغتصاب آباء لبناتهم، حيث يتم التكتم على تلك الحالات من قبل عائلة الضحية خوفًا من الأعراف العشائرية والعادات المجتمعية.

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وارتفاع حالات اغتصاب آباء لبناتهم!

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