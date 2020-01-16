2020/01/16 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إعلامية كويتية، بطرد الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، بعد نشرها صورة للراحل قابوس بن سعيد والمعدوم صدام حسين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: دعوات لطرد فنانة عمانية من الكويت بسبب "صدام") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: دعوات لطرد فنانة عمانية من الكويت بسبب "صدام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).