2020/01/16 | 15:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نيّة بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وقال اردوغان في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، "نعتزم إعادة فتح قنصليتنا في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغـــان ينــــوي فتـــح القنصـــليات القديمـــــة .. وفتــح اخـــرى جديـــدة فـــي محافظـــات عراقيــة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغـــان ينــــوي فتـــح القنصـــليات القديمـــــة .. وفتــح اخـــرى جديـــدة فـــي محافظـــات عراقيــة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).