استعدادا ليوم الإثنين “المرتقب”.. معتصمو التحرير يعلنون عن “مشروع شامل” لبغداد والمحافظات

2020/01/16 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مجموعة من خيم الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد، اليوم الخميس، عن اكمال مشروع شامل لبغداد وباقي المحافظات، فيما تم التأكيد على اصدار اول موقف قريبا.ونشر عدد من مسؤولي الخيم في ساحة التحرير، تنويها جاء فيه: “نحن تجمع خيم معتصمو التحرير، اكملنا مشروعنا الكبير و الشامل، لبغداد و باقي المحافظات المنتفضة، […]

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