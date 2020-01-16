الخبازون الهنود يصنعون أطول كعكة فانيلا في العالم

2020/01/16 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في محاولة لكسر الرقم القياسي بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، شارك حوالي 1500 خباز وطاه في ولاية كيرالا جنوب غربي الهند في إعداد وصناعة كعكة فانيليا تمتد على مسافة 6.5 كيلومتر وتزن نحو 27000 كيلوغرام.

ووضع الخبازون والطهاة الهنود كريمة الشوكولاتة على الحلوى الممتدة بشكل أفعى ملتوية فوق آلاف الطاولات والمكاتب في أرض المهرجانات وبالطرق المجاورة في مدينة تريشور بولاية كيرالا المطلة على المحيط الهندي.

ووفقا للتقارير، يبلغ وزن كعكة الفانيلا، والتي يقدر عرضها وسمكها 10 سنتيمترات، حوالي 27000 كيلوغرام، وقد استخدم في إعدادها 12000 كيلوغرام من السكر والدقيق بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقضى الخبازون والطهاة، الذين كانوا يرتدون الرداء الأبيض التقليدي والقبعات البيضاء الخاصة بالطهاة، ما يقرب من 4 ساعات الأربعاء الماضي في جمع وترتيب الكعكة.

وقال الأمين العام لجمعية الخبازين الهنود، نوشاد، إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية قيّمت طول الكعكة بأنه يصل إلى 6500 متر، لكن تأكيدها للطول الدقيق كان معلقا.

ومن شأن هذه الكعكة أن تتفوق على الرقم القياسي العالمي في سجل غينيس للأرقام القياسية، الذي يحتفظ به الخبازون الصينيون في منطقة زيكسي، الواقعة شمال شرقي مقاطعة جيانغشي، الذين صنعوا كعكة فواكه بطول 3.2 كيلومترات في عام 2018.

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