عادل عبد المهدي: اجهزة الدولة مستعدة لتقديم الرعاية الصحية الممكنة للمرجع الاعلى

2020/01/16 | 15:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على المرجع الأعلى علي السيستاني بعد كسر في عظم فخذ المرجع وإجراء عملية جراحية له وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقته وكالة صدى، أن “الأخير أكد استمرار متابعته الشخصية واستعداد الحكومة العراقية وأجهزتها كاملة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لسماحته”.

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