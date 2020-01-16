السفارة الأمريكية تعلق على إجراء المرجع السيستاني عملية جراحية وتصفه بـ ’’صمام أمان العراق’’

2020/01/16 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس 16 كانون الثاني 2020، على إجراء المرجع الديني الاعلى...





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