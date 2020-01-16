السفارة الامريكية في العراق تهني بنجاح عملية المرجع الاعلى: السيستاني صمام امان اساسي

2020/01/16 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الخميس، موقفها من نجاح العملية التي خضع لها المرجع الاعلى علي السيستاني، فيما اكدت ان السيستاني “صمام امان اساسي” للعراق والمنطقة.وقالت السفارة في بيان طالعته “يس عراق”: “تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)”.وأكدت […]

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