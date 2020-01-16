2020/01/16 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يسعى للفوز بلقب كأس العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلماضي يهدف للتتويج بكأس العالم مع منتخب الجزائر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلماضي يهدف للتتويج بكأس العالم مع منتخب الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).