سوريا: وفاة أكثر من 500 شخص معظمهم أطفال عام 2019 في مخيم الهول

2020/01/16 | 15:30 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع حلول فصل الشتاء، تزداد معاناة نحو 68 ألف شخص، في مخيم الهول شمال سوريا، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".



وتصف منظمات إغاثية وضع المخيم بـ"الكارثي"، في غياب المساعدات الصحية والإنسانية.



وفي المخيم، توفي في 2019، نحو 517 شخصا على الأقل غالبيتهم أطفال، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الكردي.

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