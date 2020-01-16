2020/01/16 | 15:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، استشهاد آمر اللواء 45 العقيد الركن، مازن عبود جواد الساعدي، الذي متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية إرادة النصر الثامنة.وذكرت الخلية في بيان وتلقته وكالة صدى، انه نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الشهيد العقيد الركن البطل مازن عبود جواد الساعدي، أمر اللواء ٤٥ الذي استشهد متأثر بجراحه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد آمر اللواء 45 العقيد الركن مازن الساعدي متأثرا بجراحه خلال عمليات ارادة النصر الثامنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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