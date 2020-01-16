برلمان إقليم كردستان يصادق بالأغلبية على قانون الإصلاح

2020/01/16 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق برلمان إقليم كردستان بالأغلبية، على مشروع قانون الإصلاح المتعلق برواتب ومخصصات المتقاعدين والامتيازات الأخرى.

وحصل مشروع القانون في جلسة اليوم، وبعد مناقشة المقترحات التي قدمتها اللجان المختصة بالبرلمان، حصل على أغلبية تسعة وثمانين صوتا، من أصل مئة وأحد عشر، وهو العدد الكلي لأعضاء البرلمان، على الرغم من انسحاب كتلة حراك الجيل الجديد والجماعة الإسلامية من الجلسة، اعتراضا على عدد من المواد الواردة في مشروع القانون، فيما أكدت مصادر ان القانون سيدخل حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الإقليم.

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد طمأنت قبل انعقاد الجلسة، مواطني الإقليم بأن رواتب عدد من الشرائح لن تتأثر بمشروع قانون الإصلاح المقدم للبرلمان، ومن بينها أهالي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

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