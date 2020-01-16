نادي وسام المجد يستضيف تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو

2020/01/16 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد المركزي العراقي للتايكواندو عن مواعيد تصفيات المنتخب الوطني للبومسي والقتال وستكون لثلاث فئات هي (الشباب والناشئين والمتقدمين) ولكلا الجنسين.

حيث ستكون قاعة نادي وسام المجد ببغداد مسرحاً للمنافسات التي تستمر لستة ايام ، تبدأ يوم السادس عشر من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني والعشرين منه،

هذه البطولة ستكون اول بطولات الاتحاد المركزي في هيئته الجديدة ومن خلال المنافسات سيتم تسمية لاعبي المنتخبات الوطنية تحضيراً للاستحقاقات المقبلة وابرزها البطولة الاسيوية في بيروت،

ودعا اتحاد اللعبة جميع اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة بالتصفيات الاستعداد واتباع تعليمات البطولة التي نصت على مايلي :-

تبدأ التصفيات بفئة الناشئين وتنتهي بفئة المتقدمين

- تبدأ عملية الوزن لفئة الناشئين يوم الخميس 1/16 من الساعة (2-4)عصراً في مقر الاتحاد

- يبدأ اللعب لفئة الناشئين يوم الجمعة 1/17 الساعة (9) صباحاً

-تبدأ عملية الوزن لفئة الشباب يوم الجمعة 1/17 الساعة (2-4) عصراً

-يبدأ اللعب لفئة الشباب يوم السبت 1/18 الساعة (9) صباحاً

-تبدأ عملية الوزن لفئة المتقدمين يوم السبت 1/18 من الساعة (2-4) عصراً

-يبدأ اللعب لفئة المتقدمين يوم الاحد 1/19 الساعة (9) صباحاً

-يتم اعتماد الوزن العشوائي في ايام التصفيات( اللعب ) وذلك للحد من ظاهرة تنزيل الوزن الغير الصحي ، ( الزيادة بأكثر من 3 كغم من وزن اللاعب ، يعتبر اللاعب خاسراً )

-تبدأ تصفيات البومسي لكافة الفئات ولكلا الجنسين خلال ايام التصفيات على ان تحدد آلية التصفيات بوقت لاحق

- الالتزام بقواعد اللعبة والاخلاق الرياضية في داخل ساحات اللعب وخارجها وبخلافه سيعاقب النادي والمدرب واللاعب

- ان يكون اللاعب لدية حزام اسود (1) دان فما فوق .

- تسلم هوية الاحوال المدنية و هوية الدان الاصلية للاعبين الى لجنة الانضباط وتقصي الاعمار ، وفي حال التزوير سيتم اصدار العقوبات بحق المدرب واللاعب

- يعتمد الواقي الالكتروني في البطولة

- جلب واقي الاسنان وواقي الجهاز وكف اليد والرجل

- تعتمد النتائج للاعب فقط وليس هناك نتائج فرقية للاندية

- يعتمد اختيار الكادر التدريبي للمنتخبات الوطنية على نتائج لاعبيهم في التصفيات .

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