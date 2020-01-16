الحكم بالسجن 10 سنوات على تاجر مخدرات في ديالى

2020/01/16 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، باصدار محكمة جنايات حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على تاجر مخدرات.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "محكمة جنايات ديالى أصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق المتهم (ع.ط.ص) وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار".

وبين ان "الحكم جاء وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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