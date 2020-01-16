السفارة الأمريكية تعلق على إجراء المرجع السيستاني عملية جراحية

2020/01/16 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علقت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، على إجراء المرجع الديني الاعلى علي السيستاني عملية جراحية.وقالت السفارة في بيان، "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)".وأضافت، ان "دور سماحة السيد علي السيستاني (حفظه الله) في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق و المنطقة.نصلي لسماحته بفترة شفاء عاجلة".

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