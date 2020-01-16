2020/01/16 | 15:38 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع ضابط إستخبارات عراقي قرب الحدود مع السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/16 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع ضابط إستخبارات عراقي قرب الحدود مع السعودية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع ضابط إستخبارات عراقي قرب الحدود مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).