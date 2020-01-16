2020/01/16 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية في بغداد: السيد السيستاني صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية في بغداد: السيد السيستاني صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).