تقرير بريطاني يكشف تفاصيل جديدة عن قصف عين الأسد

2020/01/16 | 15:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية الخميس، أن الجيش الامريكي فقد الاتصال بسبع طائرات مسيرة في سماء المنطقة خلال الضربة الصاروخية الإيرانية على ق...

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