2020/01/16 | 15:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ #الشفاء_العاجل قائمة “الترند” في موقع التواصل “تويتر” وذلك بعد دقائق من نشر بيان مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني الذي أعلن تعرض سماحته لكسر بعظم الفخذ، ودعوته للمؤمنين بالشفاء.وأطلق ناشطون الهاشتاع للدعاء بـ”الشفاء” للمرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني “دام ظله” بالشفاء العاجل.وأفاد مصدر مسؤول في مكتب المرجعية العليا، في وقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاشتاغ #الشفاء_العاجل يتصدر تويتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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