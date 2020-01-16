العمليات المشتركة تعلن وفاة ضابط برتبة رائد أصيب بانفجار النخيب

2020/01/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، وفاة ضابط استخبارات الفوج الثالث باللواء السابع في قوات حرس الحدود، الرائد مازن جبار عايد الزركانيـ بانفجار سيارة مفخخة على طريق النخيب - عرعر.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة العمليات المشتركة، ضابط استخبارات الفوج الثالث باللواء السابع في قوات حرس الحدود، الشهيد البطل الرائد مازن جبار عايد الزركاني ، بعد أن ارتقي الى ربه شهيدا متاثرا بجراحه اثر انفجار العجلة المفخخة التي انفجرت صباح اليوم في طريق النخيب – عرعر".

واضاف البيان :"كما نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، إصابة 6 منتسبين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة على طريق النخيب – عرعر.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عجلة متروكة انفجرت، على الطريق العام (النخيب - عرعر) ما أسفر عن اصابة ضابطين إثنين وأربعة من منتسبي حرس الحدود، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

بغداد اليوم- خاص

نفى قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى، فهد حامد، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، وجود نية للقوات الأميركية بافتتاح قاعدة عسكرية لها في جبل القضاء.

وقال حامد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن مساع امريكية لبناء قاع

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، باعتقال قناص داعشي في عملية نوعية جرت شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة تابعة لمديرية استخبارات محافظة ديالى، وبالتعاون مع جهاز مكافحة

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، القبض على المتهم "أبو عكرب وأبو كفشة وأبو غزلة" وآخرين متهمين بسرقة 10 دراجات نارية بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكت

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