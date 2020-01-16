2020/01/16 | 15:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، 25 عبوة ناسفة في مفرق الحمدانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي رفعت 25 عبوة ناسفة في مفرق الحمدانية.وأضاف ان، الفرق تخلصت من العبوات بشكل آمن كما انها تعمل بشكل مستمر على تنظيف المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي ترفع 25 عبوة ناسفة في مفرق الحمدانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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