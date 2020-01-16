2020/01/16 | 15:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفناة المصرية ماجدة الصباحي، الخميس، عن عمر يناهز 89 عاماً، بحسب موقع “مصراوي” المصري.والنجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها “العمر لحظة”، أين عمري”، “بنات اليوم”، “الحقيقة العارية”، وغيرها.كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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