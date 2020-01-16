2020/01/16 | 16:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي، واصل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض حضوره ومشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الاول لرسم استراتيجية العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الانشطة الشبابية، الذي تنظمه في اربيل ليومي الاربعاء والخميس ( 15 – 16 كانون الثاني 2020 ) دائرة العلاقات والتعاون الدولي قسم المنظمات والهيئات ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدنان درجال ينضم لوزير الشباب والرياضة في المؤتمر الدولي بأربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال ينضم لوزير الشباب والرياضة في المؤتمر الدولي بأربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال ينضم لوزير الشباب والرياضة في المؤتمر الدولي بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).