ما هى قصة “الأمير النائم” لمدة 14 عاما !

2020/01/16 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعد قصة الأمير الوليد بن خالد من أكثر القصص الإنسانية المؤثرة فى المملكة السعودية بسبب الشهرة الواسعة التى اكتسبها طوال السنوات الماضية، حيث ظل فى غيبوة لمدة 14 عاما.يذكر أن حالة الأمير السعودى الشاب، الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، تدهورت بشكل مفاجئ فى 2017 بعد نحو 11 عاما قضاها مستقرا على […]

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