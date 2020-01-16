شاهد : شقيق أمير قطر يكشف وساطة تقود الى السلام في المنطقة

2020/01/16 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قال جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الاربعاء، ان بلاده تقوم بدور وساطة بهدف “قيادة المنطقة إلى السلام”.يأتي ذلك، عقب قيام وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة العراق، وأعلن من بغداد أن الدوحة تسعى إلى التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الحد من التوتر المتصاعد في الأسابيع الأخيرة.ولفت […]

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