تقرير تركي يفك خفايا الصراع الأميركي الإيراني على أرض العراق

2020/01/16 | 16:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال تقرير تركي الخميس، إن الصراع الأميركي الإيراني على أرض العراق، لم يمر كغبار حرب عابرة، مشيرا إلى ...

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