2020/01/16 | 16:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق مراكز متاخرة في تقرير البنك الدولي الذي يقيس أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون لعام 2020، وذلك بعد وقوعه في المركز 179 من أصل 190 دولة محققة 45 نقطة.ويحلل التقرير في نسخته السادسة وضع القوانين والتنظيمات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة حول العالم، عبر 8 مؤشرات تتمحور حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المرتبة 179 عالمياً من حيث أوضاع المرأة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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