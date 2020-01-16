2020/01/16 | 16:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ابناء الحشد الشعبي بقلق بالغ وعميق نبأ تعرض مرجعنا المفدى صاحب الفتوى العظيمة سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) الى كسر في عظم الفخذ بعد تعرض قدمه اليسرى الى التواء واجرائه عملية جراحية.ومنذ اللحظات الأولى يتضرع ابناؤه وجنوده الاوفياء من مقاتلين ومنتسبين وقادة وآمرين ومدراء تشكيلات بالدعاء الى الله عزوجل ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابناء الحشد الشعبي يتضرعون بالدعاء لحفظ خيمة العراق سماحة السيد السيستاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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