الطاقة الدولية: إمدادات العراق من النفط معرضة للخطر

2020/01/16 | 16:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري،أن إمدادات النفط في العراق معرضة للخطر وسط تصاعد المخاطر السياسية في المنطقة. وأضافت الوكالة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس واطلعت عليه "كلكامش برس"، أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والاحتجاجات في العراق لم يكن لهم تأثير قوي على النفط، ألا أن استمرار الأوضاع المضطربة قد يحد من خطط العراق لزيادة إنتاج النفط.يذكر ان العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث قام بضخ 4.59 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة لخفض حوالي 130 ألف برميل يوميًا للامتثال لاتفاق خفض الإنتاج. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه حتى مع امتثال أوبك باتفاق خفض الإنتاج، فإن الأسواق ستواجه فائضًا بنحو 800 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2020.

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