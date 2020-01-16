سفير الاتحاد الأوروبي: نتمنى شفاءً عاجلاً للسيد السيستاني

2020/01/16 | 16:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق في تغريدة له عن تمنياته بـ"الشفاء العاجل لسماحة السيد علي السيستاني".وكان مصدر مسؤول في مكتب المرجع الأعلى أعلن صباح اليوم "تعرض السيد السيستاني في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم باشراف فريق طبي عراقي".

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