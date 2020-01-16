فاطمة ناعوت - أطرق باب بيت ... لا يعرف الحزن

2020/01/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت أطرقُ باب بيتٍ لا يعرفُ الحَزَنهناك أسطورةٌ صينيةٌ تحكي عن سـيدة كانت تعيش راضيةً قانعةً مع ابنها الوحيد الذي هو قُرّه عين لها ولوحدتِها التي حلّت ببيتها بعدما فقدت الرجل والأهل والسند.وفي يومٍ حزين، جاء الموتُ واختطف روح ابنها دون مقدّمات.رفضتِ الأمُّ تصديق موت وحيدها، ولا سلّمت بأن الموتَ فعلٌ جازمٌ غيرُ قابل للاستئناف أو النقض.ذهبت إلى حكيم القرية وبكت بين يديه ثم طلبت منه أن يدل......

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