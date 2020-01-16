سهيل قبلان - الرعد في حنجرتي

2020/01/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان انام في البراعم الوردية انهض في الغصونمثقلةباطيب الثمارباجمل الافكارترنو الى الغدوفجره المنوروطيره المغردللحب بين الناس صافيامجسدا باطيب الثماربلا عواطف المجاملهعواطف الطبطبةعلى الظهوربلا تحجر الضمائروقسوة القلوبهذي مواقفيالرعد في حنجرتيوالبرق في عينيوفي يديالعاصفةوفي فؤادي القضاء والقدروفي ضميري ودمي حب الوطنح......

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