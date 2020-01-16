ساري: يزعجني تفوق “شخص آخر” على رونالدو

2020/01/16 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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ساري ورونالدو

أبدى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، انزعاجه الشديد من تفوق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، على لاعب فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سباق الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وكان الثنائي ميسي ورونالدو متساويين بـ5 ألقاب، حتى نجح البرغوث الأرجنتيني في حصد اللقب السادس عام 2019، بينما حل رونالدو ثالثًا في الترتيب.

وقال ساري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “بليتشر ريبورت” العالمية: “أود أن أساعد رونالدو على الفوز بالكرة الذهبية السادسة، إنه أمر مزعج حقًا أن شخص آخر فاز بالكرة الذهبية أكثر منه”.

وأضاف: “أنا أفكر في الأمر، وأعتقد أنني سأساعده، إنه هدفي وهدف الفريق بالكامل، فهي جائزة مناسبة له”.

يُذكر أن رونالدو فاز بـ4 كرات ذهبية من الـ5 التي حققها في مسيرته، خلال السنوات التي قاد فيها مانشستر يونايتد وريال مدريد فريقيه السابقين، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التتويج بدوري أبطال أوروبا، على رأس أسباب تعاقد يوفنتوس مع النجم البرتغالي في صيف 2018، خصوصًا أن اللقب غائب عن خزائن السيدة العجوز منذ 1996.

المصـدر: كـووورة

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