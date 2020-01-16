خلف: القائد العام لم يمنح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي

2020/01/16 | 16:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، منح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي في العراق.

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