قاض أميركي: سليماني كان خصما قويا لداعش

2020/01/16 | 16:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقال كتبه القاضي الامريكي اندرو نابوليتانو لموقع قناة فوكس نيوز الامريكية، أن اقدام الولايات المتحدة على اغتيال الجنرال الفريق القائد قاسم سليمان...

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