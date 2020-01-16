2020/01/16 | 16:15 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مقال كتبه القاضي الامريكي اندرو نابوليتانو لموقع قناة فوكس نيوز الامريكية، أن اقدام الولايات المتحدة على اغتيال الجنرال الفريق القائد قاسم سليمان...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاض أميركي: سليماني كان خصما قويا لداعش) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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