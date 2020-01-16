2020/01/16 | 16:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..تشييع القيادي باللواء 14 في الحشد الشعبي خلف الموسوي (ابو اشتر) .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



تشييع القيادي باللواء 14 في الحشد الشعبي خلف الموسوي (ابو اشتر) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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