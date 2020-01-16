2020/01/16 | 16:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مكتب مجلس النواب العراقي في قضاء زاخو ندوة موسعة عن أهمية الرقابة القضائية للمحاكم الدستورية والمتابعة البرلمانية لدستورية القوانين وتعديلاتها، بحضور عدد من الحقوقين والأكاديمين وممثلي عن منظمات المجتمع المدني، وإدار الندوة المحاضر رومان خليل رسول مدير عام معهد راوندز فرع زاخو بمشاركة مديرة المكتب السيدة وعود حكمت أمين وموظفي مكتب زاخو، وجرى مناقشة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب العراقي يعقد ندوة عن أهمية الرقابة لدستورية القوانين والمخالفات والإجراءات التشريعية للقوانين النافذة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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