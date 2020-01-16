2020/01/16 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت” يس عراق”، اليوم الخميس، على صورة تظهر لحظة خروج المرجع الديني السيد علي السيستاني من صالة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية في احدى مستشفيات مدينة النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. لحظة خروج المرجع السيستاني من صالة العمليات الجراحية في النجف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. لحظة خروج المرجع السيستاني من صالة العمليات الجراحية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).