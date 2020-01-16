بالفيديو.. فوج مكافحة الدوام يقتحم اجتماعاً لمدراء المدارس وممثل قائد الشرطة في الناصرية

2020/01/16 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، تسجيلا مصوراً يظهر ما يسمى بفوج مكافحة الدوام وهم يهاجمون اجتماعا ضم مدراء مدارس في الناصرية وممثل قائد شرطة ذي قار، وقاموا بطردهم.واظهر الفيديو مجموعة من الشباب الملثمين وهم يحملون العصي ويتدخلون بالقوة لمنع الاجتماع وبحضور ممثل قائد شرطة ذي قار بداخل الاجتماع”.كما تبين من خلال الفيديو […]

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