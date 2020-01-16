الرئيس صالح يبعث برسالة الى المرجع السيستاني

2020/01/16 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية يطمئن على صحة المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني

بعث السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 16-1-2020، برقية إلى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني للأطمئنان على صحته بعد تعرضه الى وعكة صحية.وفي مايلي نص البرقية:

"سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف..السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتابعنا منذ اللحظات الأولى خبر تعرض سماحتكم للوعكة الصحية، وما ترتب عليه، وإنا إذ نحمد الباري - عزّ وجل - على سلامة سماحتكم وتمام العملية الجراحية بنجاح ندعو الباري أن يمنّ عليكم بموفور الصحة والعافية، ويتم نعمته على العراق وشعبه بتمام تماثلكم للشفاء، وإذا رُفعتْ الأكف بالدعاء لله سبحانه وتعالى فإننا نسأله أن يحميكم ويجنبكم كل مكروه ويحفظكم ذخراً للعراق والأمة الاسلامية، وستكون رئاسة الجمهورية على أتم الاستعداد للاتصال بالجهات الطبية المختصة لتقديم الرعاية اللازمة مع إيماننا بكفاءة الكوادر الطبية التي أجرت وأشرفت على إجراء العملية الجراحية والتي ستتابع الرعاية اللاحقة لسماحتكم.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برهم صالحرئيس الجمهورية"

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