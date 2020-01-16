اتفاقية الصين احتلال ثالث.. جمال الكربولي

2020/01/16 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رئيس حركة الحل جمال الكربولي: ‫ببساطة… اتفاقية الصين هي خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها دولة مجاورة وفرضتها على الحكومة العراقية من اجل تمويل اقتصاد تلك الدولة من المال العراقي بالباطن- كما تفعل منذ سنوات- وهي تسعى بكل طاقتها لتمديد عمر حكومة تصريف الاعمال لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية..‬ ‫ ⁧‫#اتفاقية_الصين_احتلال_ثالث‬⁩‬

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