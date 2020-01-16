2020/01/16 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الخميس، ان بلاده لا ترغب بالتصعيد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ايران تحذر أميركا من “توتر جديد” وتهدد برد “أقوى” من قصف عين الأسد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ايران تحذر أميركا من “توتر جديد” وتهدد برد “أقوى” من قصف عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).