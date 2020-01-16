2020/01/16 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السفارة الأميركية في بغداد الخميس إنها تلقت نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى الشيعي في العراق علي السيستاني "بفرح عظيم"، وذلك بعد خضوعه لعملية عاجلة في وقت سابق.

وقالت السفارة إن السيستاني يلعب دورا في تحقيق الاستقرار الدائم، ووصفته بصمام أمان أساسي للعراق والمنطقة.

وقالت مصادر لوسائل إعلام عراقية إن العملية الجراحية التي أجريت له قد كللت بالنجاح.

وتعرض المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق إلى "كسر" في الفخذ مساء الأربعاء، حسب بيان من مكتبه حصلت "الحرة" على نسخة منه.

وأجرى أطباء عراقيون العملية للسيستاني الخميس، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال البيان إن السيستاني أصيب "في الليلة الماضية بالتواء في الرجل اليسرى أدى إلى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم (الخميس) بإشراف فريق طبي عراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح عملية السيستاني.. السفارة الأميركية تعلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح عملية السيستاني.. السفارة الأميركية تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).