بالصورة... السيستاني بعد خروجه من صالة العمليات

2020/01/16 | 17:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أجريت اليوم الخميس، عملية جراحية للمرجع الديني الاعلى علي السيستاني بعد تعرضه الى التواء في القدم ادى الى كسر في الفخذ.

واعلن مكتب المرجع يوم امس الاربعاء، عن تعرض السيستاني الى هذه الحادثة، ما استدعي خضوعه اليوم الى عملية جراحية، اعلن انها انتهت بالنجاح.

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