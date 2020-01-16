المالكي يبحث مع تحالف القوى مساعي تشكيل الحكومة الجديدة

2020/01/16 | 17:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، مع وفد تحالف القوى العراقية برئاسة محمد تميم تشكيل حكومة جديدة تعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المالكي استقبل في مكتبه وفد تحالف القوى العراقية برئاسة محمد تميم، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والتطورات الاخيرة في البلاد".

واضاف ان "الجانبين أكدا على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف سياسي موحد يسهم في معالجة كلِّ المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات الشعب العراقي ويحافظ على وحدة وسيادة الوطن بعيدا عن المخططات التي تسعى لتقسيمه وتحويله الى دويلات متصارعة".

وبين ان "المجتمعين عبروا عن دعمهم لكل المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية وتعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في البلاد".

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