2020/01/16 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. خروج المرجع الديني علي السيستاني من صالة العمليات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. خروج المرجع الديني علي السيستاني من صالة العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).