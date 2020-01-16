اعلامي: لا رأي للعراق ببقاء القوات الامريكية

2020/01/16 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادذكر الاعلامي ومقدم البرامج، نبيل جاسم، اليوم الخميس، لن مصالح واشنطن وطهران تنسجم مع بقاء القوات الامريكية في العراق، مبينا ان الموقف العراقي صدى للموقفين.#واشنطن و #طهران لديهما تصورات واضحة بشأن بقاء القوات الامريكية في #العراق وبحسب الموقفين ومصلحتيهما فهي باقية.أما اذا كنت تسأل عن الموقف العراقي، فهو ليس اكثر من صدى للموقفين أعلاه وتابع لا قرار له، ولا تؤخذ مصلحته في الاعتبار او رأيه في الامر.— نبيل جاسم (@nabeljasim) January 16, 2020

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