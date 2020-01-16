رئيس الجمهورية يطمئن على صحة المرجع الأعلى السيد السيستاني

2020/01/16 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية إلى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني للأطمئنان على صحته بعد تعرضه إلى وعكة صحية.

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