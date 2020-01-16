المالكي يؤكد لوفد تحالف القوى أهمية الخروج ببرنامج إصلاحي يحافظ على وحدة البلاد

2020/01/16 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، مع تحالف القوى العراقية، مستقبل العملية السياسية والتطورات الأخيرة في البلاد.

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